LA GRANDE — La Grande High School released the following list of students who earned a place on the honor roll for the first semester of the 2019-2010 academic year. These students earned a GPA of 3.50 or higher while enrolled in five or more graded high school level classes.

Seniors

4.00: Zoe Adamson, Lindsay Adkins, Maria Capra, Molly Chadwick, Julie Chandler, Nickolas DuVernay, Jaiden Hafer, Corinne Hines, Sadie Horn, Felicity Houston, Jacie Howton, Brooklyn Hutchins, Lara Insko, Kristal Jensen, Tyler Leigh, Lian Moy, Keith Oswald, Lillian Parker-Halstead, Katie Perry, Ashley Rasmussen, Kailar Rasmussen, Nathan Reed, Riana Scott, Jayce Seavert, Blaine Shaw, Savannah Shorts, Gabriel Shukle, James Thurman, Clara Twehues, Brixtin Walker.

3.50-3.99: McKinzie Beaudry, Taylor Begin, Brinley Berry, Westin Blake, Josie Bornstedt, Levy Brembach, Alexandra Brock, Carolyn Castro, Alexyss Chamberlain, Joseph Davidson, Sarah Durfee, Aubrey Fields, Timothy Fite-Thomas, Justin Frederick, Cruz Gallegos, Spencer Gerst, Austin Guze, Jameson Halsey, Portia Hayden, Mattie Hendrickson, Stanley Hurd, Justin Jenner, Rachael Keniry, Christopher Kirby, Alexander Larvik, Hendrik Luik, Sophia Madsen, Cooper Markham, Kaleb Myer, Audrianna Neustel, Michael O’Rourke, Logan Paustian, Trevor Powers, Margaret Riley, Brittany Robles, Raul Robles, Joel Rogers, Tine Roggemans, Kimberly Saffell, Alyssa Schelin, Jacie Shaffer, Maia Vandervugt, Victoria Vechtel, Aspyn Wallendar, Zachary Wiggins, Karsen Williams, Kenzie Williams, Joshua Zollman.

3.00-3.49: Jacob Adams, Sofie Baunsgaard, Tori Bowen, Aimee Bundy, Isaak Carson,Hailey Dehart, Derek Edward, Tristan Eggert, Henry Fager, Dawson Gaertner, Sophia Gonzalez, Seth Hargett, Kiara Hayes-Smith, Dahlia Hedges, Umed Ibodulloev, Aaron Isaacson, Brody Kincade, Eelianna Knox, Ryan Lauer, Eli Leavitt, Renna Martinez, Mason Mellinger, Jacob Miller, Mia Moschkau, Josie Reagan, Parker Robinson, Katie Rolf, Craig Romine, Isaac Seggerman, Cameron Snider, Maylen Tommy, Chelsea Williamson, Camyrn Willson, Sarah Witten.

Juniors

4.00: Alisha Acireno, Joe Barnes, Katie Brown, Camryn Collman, Angela Conklin, Wynn Hansen, Amber Kirby, Taryn Miller, Lacey Pratt, Lauran Rinker, Hayden Robinson, Jayden Wiggins.

3.50-3.99: Cecelia Aguilera, Sivaleela Andrew, Jenna Ault, Sophie Bell, Braxton Bisenius, Gage Brogoitti, Colm Cahill, Terence Clay, Trinity Crandall, Lauren Davis, Anton Evans, Tate Flagg, Reese Gilbert, Bella Gulzow, Madison Hanson, Ian Hart, Jadon Martinez, Sierra Meuser, Jasmin Miramontes, Jordan Null, McKaylee Orton, Emma Perry, Grace Perry, Makenzie Polfer, Adrian Reagan, Adam Remily, Danika Rogers, Kanyapat Saisuk, Brenna Strand, Kolton Wood.

3.00-3.49: Ryan Andrews, Claire Babcock, Raechel Blackman, Brenna Bushman, Emma Cain, Payton Cooper, Callum Ebel, Marissa Eugenio, Jaylee Flannery, Anna Green, Riley Gregg, Tianna Hayes-Smith, Josie Higgins, Brodrick Hood, Devin Ingram, Isaac Insko, Presley Justice, Alexander Kehr, Jacqueline Martini, Tristan McCarthy, Issac McKern, Cristian Mendoza, Riley Miller, Alanna Mowery, Olivia Myers, Delaney Pointer, Kaden Ridley, Daniel Rogers, Jackson Seydel, William Sharpe, Garrett Street, Kaia Troutman, Starra Ullman, Elizabeth Zamora.

Sophomores

4.00: Devin Bell, Megan Carpenter, Braden Carson, Raegan Hanna, Jarom Huntsman, Cole Jorgensen, Madelyn Kimball, Isabelle Kump, Zachary McKnight, Carter Perry, Marie Smith, Aiden Stanton, Lucy Theiler, Luis Torres, Emily Wilson, Emily Young.

3.50-3.99: William Baldwin, Haylee Bell, Nicholas Bornstedt, McKenzie Brogoitti, Bethany Brock, Anelalani Castro, Ronan Cleveland, Sydney Cox, Atziri Enriquez, Makenzie Evans, Annabelle Fager, Morgan Fields, Yasmine Feeley, Isabelle Hadley, Julian Harris, Braden Henry, Brady Hutchins, Anna Kreutz, Reagan Kruse, Kristopher Lim, Alexys McCall, Kaiya Mesubed, Jillian Morris, Grace Neer, Isabel Rivas, Luke Sampson, Lucas Young.

3.00-3.49: Kinsley Appleton, Kinzy Bowen, Ian Califf, Cristian Escamilla Ramirez, Ryley Howard, Maxon Huxoll, Amelia Hyde, Hunter Jorgensen, Julia Kehr, Heidi Moran, Tessa Reagan, Cora Rieke, Tristen Shepherd, Corban Sexton, Celeste Villagomez Edvalson, Cosandra Voltaire, Erin Wallace, Bethani Weaver, Nicole Zollman.

Freshmen

4.00: Allison Aguilera, Gladys Alf Rippee, Corbin Berry, Elijah Bisenius, Quinlan Bohannon, Brianna Brown, Kaylee Carpenter, Nora Crews, Addison Dunlap, Weston Durfee, Phelan Franklin, Hanna Hampton, Kaylee Hibert, Brielle Hood, Carlee Jensen, Marissa Lane, Collette Larvik, Keira Martinez, Haylee McCall, Noah McIlmoil, Braeden Morgan, Alyssa Moy, Caleb Murie, Liam Murphy, Arianah Myer, Johanna Null, Landon Perry, Jocelyn Reagan, John Remily, Conner Riggs, Owen Rinker, Jace Schow, Brayden Sudbrock, Jack Sunderman, Logan Williams, Carlee Willson.

3.50-3.99: Joslyn Abrams, Jarett Armstrong, Rogan Black, Ross Boebel, Joslyn Cooper, Thomas Conklin, Joscelin Hafer, Sonora Hansel, Ahna Heideman, Tristen Hickey, Kaleah Hines, Chaz Howard, Rylie Huddleston, Jared Isaacson, Paden Jeffries, Ellery Johnson, Brendan Lundell, Gage Mathson, Dima McCarthy, Lachlan Miller, Armando Morales-Goodnight, Brooke Ogaard, Sophia Petty, Cole Shafer, Julia Sipe, Arlo Vandervlugt, Kelly Wright, Gabriel Zamora.

3.00-3.49: Kacie Cadwell, Joshua Collins, Gwenyth Cooper, Kaden Crites, Jesus Escamilla, Emilie Flannery, Zoey Ford, Elijah Francis, Delia Gulzow, Aubrey Hall, Carson Hendrickson, Amy Hernandez, Issac Hubble, Ryan Jones, Amylia Kellogg, Alyssa Mulryan, Kaden Nelson, Hailey Pedro, Brysen Penaloza, Chase Pennington, Samantha Perry, Jacob Preator, Alexis Ross, Morgan Rynearson, Maria Sanchez, Chloe Schlaht, Lane Scott, Makenna Shorts, Stewart Siders, Leeannette Torres, Shareena Ward, Rylee Weimer, Luca Willins.