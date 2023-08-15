Here's the thing about 110-year-old houses. They ooze charm and character, but they also can be a royal pain in the neck.
I say this on my fifth day without hot water or gas ... during a heat wave in which I can barely walk from my car to my front door without breaking into a major sweat.
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