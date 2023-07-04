LA GRANDE — Summer restrictions on burning outside city limits within Union County are back in place.
The restrictions are in effect following the start of Union County’s regulated fire season on Saturday, July 1. No open burning is allowed on public or private land outside city limits in Union County during the regulated fire season.
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