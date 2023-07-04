DSC_2135.JPG

Nick Vora and Carrie Brogoiti talk at a Regional Cascadia Earthquake exercise on Monday, June 27, 2022, at Union County's law enforcement building. Vora is the emergency manager for Union County and Brogoitti is the public health administrator for the Center for Human Development.

 Dick Mason/The Observer, File

LA GRANDE — Summer restrictions on burning outside city limits within Union County are back in place.

The restrictions are in effect following the start of Union County’s regulated fire season on Saturday, July 1. No open burning is allowed on public or private land outside city limits in Union County during the regulated fire season.

Sign up for our Daily Headlines newsletter

Dick Mason is a reporter with The Observer. Contact him at 541-624-6016 or dmason@lagrandeobserver.com.

Tags

Locations

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.